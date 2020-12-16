На Філіппінах стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,1 стався біля південного узбережжя Філіппін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 16 грудня о 01:21 за київським часом. Епіцентр розташовувався біля узбережжя острова Мінданао на глибині 26,9 км.

Інформації про руйнування чи жертв унаслідок підземних поштовхів не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу східного узбережжя Тайваню. Тоді постраждало 17 людей.

Фото: АА