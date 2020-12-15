В Японії засудили «вбивцю з Твіттера» до смертної кари

Суд в Японії засудив до смертної кари Сіраїсі Такахіро, який заманював своїх жертв через соціальні мережі і вбив у результаті дев'ятьох осіб у власній квартирі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Останки восьми жінок та одного чоловіка віком від 15 до 26 років були виявлені в квартирі в місті Дзама у префектурі Канагава неподалік від Токіо в жовтні 2017 року.

Встановлено, що 30-річний Сіраїсі Такахіро заманював своїх жертв через соціальні мережі, зокрема Твіттер. Йому було висунуто обвинувачення в сексуальному насильстві над жертвами жіночої статі, а також у вбивствах, привласненні майна жертв.

Суд громадських засідателів у цій справі почався у вересні в відділенні токійського окружного суду в Татікава. Наголошується, що в центрі уваги на процесі було питання про те, чи дали жертви свою згоду на те, щоб їх убили.

Сторона обвинувачення стверджувала, що всі жертви чинили опір під час нападів, що свідчить про те, що вони не хотіли своєї смерті. Обвинувачі вимагали для Сіраїсі найвищої міри покарання.

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Захист висував аргумент про те, що жертвами були люди, які хотіли померти, які приходили до Сіраїсі з власної волі.

У вівторок головуючий суддя Яно Наокуні сказав, що жодна з жертв не хотіла бути вбитою, і вину підсудного повністю доведено. Суддя підтримав вимогу обвинувальної сторони і засудив Сіраїсі до страти.

Фото: Jiji