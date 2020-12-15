У Новій Зеландії на пляжі розбився гелікоптер, є жертви
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Укрінформ
Двоє людей загинули і троє постраждали внаслідок катастрофи гелікоптера у Новій Зеландії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New Zealand Herald.
Трагедія сталася на пляжі за 30 км від міста Кайкоура на сході країни.
У поліції заявили, що трьох постраждалих, серед яких є діти, госпіталізували у важкому стані.
Управління цивільної авіації Нової Зеландії почало розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в результаті катастрофи гелікоптера в Єгипті загинули семеро військовослужбовців, які були членами миротворчої місії.
Фото: Canterbury West Coast Air Rescue