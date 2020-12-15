У Новій Зеландії на пляжі розбився гелікоптер, є жертви

Двоє людей загинули і троє постраждали внаслідок катастрофи гелікоптера у Новій Зеландії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New Zealand Herald.

Трагедія сталася на пляжі за 30 км від міста Кайкоура на сході країни.

У поліції заявили, що трьох постраждалих, серед яких є діти, госпіталізували у важкому стані.

Управління цивільної авіації Нової Зеландії почало розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в результаті катастрофи гелікоптера в Єгипті загинули семеро військовослужбовців, які були членами миротворчої місії.

Фото: Canterbury West Coast Air Rescue