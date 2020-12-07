У Нью-Йорку евакуювали пасажирів літака, який прилетів з Москви, через загрозу вибуху

В аеропорту імені Джона Кеннеді у неділю евакуювали пасажирів літака, який прилетів з Москви, через загрозу вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

У неділю транспортна поліція Нью-Йорка отримала повідомлення про загрозу замінування рейсу, що прилетів з Москви.

Для огляду 250 його пасажирів довелося евакуювати.

Згідно з повідомленням у Твіттері аеропорту, кілька годин тому всі дії щодо надзвичайних ситуацій було завершено і аварійний персонал залишив місце події.