На столичному Подолі горіла багатоповерхівка: евакуювали десять осіб

У Подільському районі Києва в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку ввечері у вівторок, 1 грудня сталася пожежа.

Про це у фейсбук повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в столиці, передає Укрінформ.

"До місця події негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що (осередок горіння знаходиться - ред.) у підвалі 9-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням, тому з верхніх поверхів були виведені на безпечну відстань десять осіб.

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Пожежу локалізували о 18:06, а о 18:17 - ліквідували. На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв й постраждалих немає.