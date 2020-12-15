Вибух на танкері в Саудівській Аравії: влада каже, що нападники планували теракт
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву компанії Hafnia, якій належить танкер, пише Reuters.
“Hafnia заявила, що під час розвантаження її танкера у порту Джидди відбувся вибух та виникла пожежа. Команда човна загасила вогонь й ніхто не постраждав, однак частини корпусу корабля були пошкоджені”, - йдеться у матеріалі.
За словами речника міністерства енергетики Саудівської Аравії, човен, що протаранив танкер, намагався улаштувати теракт.
“Речник розповів, що напад зумовив невелику пожежу, яку загасили рятувальники, однак портова інфраструктура й вантаж не постраждали”, - пише Reuters.
Агентство додає, що достовірної інформації про тих, хто може стояти за організацією нападу, поки немає.
Як відомо, Саудівська Аравія бере активну участь у війні в Ємені та регулярно зазнає обстрілів з єменської території.