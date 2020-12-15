Вибух на танкері в Саудівській Аравії: влада каже, що нападники планували теракт

Причиною вибуху та пожежі на нафтовому танкері у порту Джидди поблизу священного для мусульман міста Мекка в Саудівській Аравії стало те, що його протаранив човен, нашпигований вибухівкою.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву компанії Hafnia, якій належить танкер, пише Reuters.

“Hafnia заявила, що під час розвантаження її танкера у порту Джидди відбувся вибух та виникла пожежа. Команда човна загасила вогонь й ніхто не постраждав, однак частини корпусу корабля були пошкоджені”, - йдеться у матеріалі.

За словами речника міністерства енергетики Саудівської Аравії, човен, що протаранив танкер, намагався улаштувати теракт.

“Речник розповів, що напад зумовив невелику пожежу, яку загасили рятувальники, однак портова інфраструктура й вантаж не постраждали”, - пише Reuters.

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Агентство додає, що достовірної інформації про тих, хто може стояти за організацією нападу, поки немає.

Як відомо, Саудівська Аравія бере активну участь у війні в Ємені та регулярно зазнає обстрілів з єменської території.