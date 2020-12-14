На танкері в Саудівській Аравії стався вибух

У районі порту Джидда Саудівської Аравії стався вибух на танкері під сінгапурським прапором, ніхто не постраждав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Під час інциденту танкер BW Rhine розвантажувався у порту Джидда в Саудівській Аравії.

Причиною пожежі і подальшого вибуху стало невстановлене «зовнішнє джерело»

«Можливо, що частина нафти вилилася з судна, але це не підтверджено, і прилади в даний час показують, що рівень масла на борту знаходиться на тому ж рівні, що і до інциденту», - йдеться у заяві власників судна.

Екіпаж загасив вогонь, ніхто з них не постраждав.