Німецька CureVac розпочинає третю фазу випробувань COVID-вакцини

Німецька біофармацевтична компанія CureVac оголосила про початок клінічного дослідження 3 фази свого кандидата на вакцину проти COVID-19.

Про це, як передає Укрінформ, компанія з Тюбінгену повідомляє на своєму сайті.

Перший доброволець отримав дозу в 12 мкг.

У дослідженні, як планується, візьмуть участь понад 35 тис. осіб, в основному в Європі та Латинській Америці. Перші результати випробування фази 3 очікуються до кінця березня 2021 року.

«Отримані на сьогодні дані щодо клінічної безпеки та імуногенності виглядають багатообіцяючими. Ми сподіваємось, що це дослідження також продемонструє ефективність технології мРНК та нашої вакцини у запобіганні зараженню COVID-19 і, таким чином, у боротьбі з цією пандемією», - заявив генеральний директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

Як повідомлялось, компанія CureVac розпочала розробку свого кандидата на вакцину - CVnCoV - ще в січні цього року.

CureVac розробляє новий клас трансформаційних препаратів на основі ринонуклеїнової кислоти (мРНК). Клінічні випробування фази 1 та 2 розпочалися відповідно у червні та вересні 2020 р. Проміжні дані клінічного випробування фази 1, опубліковані в листопаді 2020 р., показали, що CVnCoV, як правило, добре переноситься при всіх тестованих дозах, якість імунної відповіді була подібною до такої після природного зараження COVID-19. Для того, щоб забезпечити масштабне виробництво CVnCoV для потенційної комерційної доставки, виробничі потужності наразі розширюються по всій Європі.