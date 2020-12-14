У Японії знищать тисячі курей через спалах пташиного грипу

Через спалах пташиного грипу у західній японській префектурі Шіга знищать близько 11 тисяч курей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Japan Times.

“Як заявили у місцевому уряді, пташиний грип було виявлено на курячій фермі у західній префектурі Шіга, що змусило владу почати знищення близько 11 тисяч курей”, - стверджує видання.

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Зазначається, що Шіга стала вже десятою японською префектурою, на території якої цьогоріч виявили пташиний грип.

“Ферма в місті Хігашіомі в префектурі Шіга повідомила в суботу місцеву владу про загибель понад півсотні курей. Подальші тести підтвердили інфікування пташиним грипом”, - йдеться у матеріалі.

У 10-км радіусі навколо інфікованої ферми було встановлено КПП для дезінфекції транзитного транспорту. “Виняткова зона радіусом у 3 км була встановлена навколо ферми для унеможливлення транспортування яєць та курятини”, - зауважує видання.

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Нагадаємо: перший випадок пташиного грипу цьогоріч у Японії було зафіксовано в листопаді й з того часу небезпечна недуга поширилася на 10 західних префектур.