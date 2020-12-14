Кремнієву долину вирішив покинути ще один технологічний гігант
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.
"Відтік корпорацій з Кремнієвої долини назрівав давно, а пандемія тільки довела, що географічне положення співробітників в сучасному світі відіграє не таку вже важливу роль", - повідомили в компанії.
При цьому компанія продовжить підтримувати роботу своєї колишньої штаб-квартири в Редвуд-Сіті та інших офісів в Санта-Моніці, Сіетлі, Денвері, Орландо, Флориді, Берлінгтон і Массачусетсі.
"Цей крок був зроблений на тлі прагнення Oracle скоротити витрати під час переходу від традиційного програмного забезпечення до хмарних обчислень. Це вже призвело до зниження доходів компанії упродовж двох років", - пояснили в компанії.
Як зазначають в Oracle, велика частина співробітників компанії зможе самостійно вибирати місце для роботи або продовжити роботу з дому протягом повного або неповного робочого дня.
Oracle стала останньою технологічною компанією, яка покинула Каліфорнію через високі податки.
Нагадаємо: Oracle Corporation - американська корпорація-виробник програмного забезпечення, заснована в 1977 році. Станом на кінець травня її штат становив 135 000 осіб. Компанія розробляє системи управління базами даних, бізнес-додатки та хмарні сервіси.
Як повідомив 4 грудня телеканал CNBC, Ілон Маск вирішив переїхати в Техас, але донедавна бізнесмен цього не підтверджував.
The Wall Street Journal і Reuters припустили, що Маск міг переїхати з Каліфорнії в Техас через податки. У Каліфорнії встановлено один з найвищих в США податків на доходи фізичних осіб, а в Техасі прибутковий податок не стягують.