Кремнієву долину вирішив покинути ще один технологічний гігант

Другий найбільший світовий виробник програмного забезпечення, корпорація Oracle, вирішила перенести свою штаб-квартиру з Каліфорнії до Техасу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

"Відтік корпорацій з Кремнієвої долини назрівав давно, а пандемія тільки довела, що географічне положення співробітників в сучасному світі відіграє не таку вже важливу роль", - повідомили в компанії.

При цьому компанія продовжить підтримувати роботу своєї колишньої штаб-квартири в Редвуд-Сіті та інших офісів в Санта-Моніці, Сіетлі, Денвері, Орландо, Флориді, Берлінгтон і Массачусетсі.

"Цей крок був зроблений на тлі прагнення Oracle скоротити витрати під час переходу від традиційного програмного забезпечення до хмарних обчислень. Це вже призвело до зниження доходів компанії упродовж двох років", - пояснили в компанії.

Як зазначають в Oracle, велика частина співробітників компанії зможе самостійно вибирати місце для роботи або продовжити роботу з дому протягом повного або неповного робочого дня.

Oracle стала останньою технологічною компанією, яка покинула Каліфорнію через високі податки.

Нагадаємо: Oracle Corporation - американська корпорація-виробник програмного забезпечення, заснована в 1977 році. Станом на кінець травня її штат становив 135 000 осіб. Компанія розробляє системи управління базами даних, бізнес-додатки та хмарні сервіси.

Як повідомив 4 грудня телеканал CNBC, Ілон Маск вирішив переїхати в Техас, але донедавна бізнесмен цього не підтверджував.

The Wall Street Journal і Reuters припустили, що Маск міг переїхати з Каліфорнії в Техас через податки. У Каліфорнії встановлено один з найвищих в США податків на доходи фізичних осіб, а в Техасі прибутковий податок не стягують.