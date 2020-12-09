Ілон Маск пояснив, чому переїхав до Техасу

Ілон Маск переїхав з Каліфорнії до Техасу, аби зосередитися на розробці корабля Starship та будівництві нового заводу з виробництва електрокарів Tesla.

Як передає Укрінформ про це він розповів в інтерв'ю головному редактору The Wall Street Journal Метту Мюррею, повідомляє medusa.io.

В ході інтерв'ю Маск розкритикував керівників інших американських компаній за те, що ті не приділяють достатньої уваги своїм продуктам, і порівняв себе з генералом на передовій.

"Якщо ви уявляєте війну ... ви хочете бачити генерала в якій-небудь вежі зі слонової кістки або на лінії фронту? Війська будуть боротися затятіше, якщо побачать генерала на передовій", - цитує Маска medusa.io з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомив 4 грудня телеканал CNBC, Ілон Маск вирішив переїхати в Техас, але донедавна бізнесмен цього не підтверджував.

The Wall Street Journal і Reuters припустили, що Маск міг переїхати з Каліфорнії в Техас через податки. У Каліфорнії встановлено один з найвищих в США податків на доходи фізичних осіб, а в Техасі прибутковий податок не стягують.

У 2020 році з ростом акцій Tesla більш якна 670% статки Ілона Маска зросли в кілька разів: якщо на початку року його оцінювали у 27 мільярдів доларів, то зараз, за ​​оцінкою Bloomberg, воно становить 157 мільярдів доларів, а, за даними Forbes, - 144,3 мільярда доларів.

Ілон Маск посідає друге місце в рейтингу найбагатших людей світу після засновника Amazon Джеффа Безоса (186 мільярдів доларів).

Фото: wsj.com