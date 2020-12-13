У Варшаві пройшла антиурядова демонстрація

У Варшаві під гаслом «Йдемо заради свободи, йдемо заради всього» відбулася антиурядова демонстрація, яку організував «Загальнопольський страйк жінок» і до якої приєдналися представники різних груп працівників – аграрії, підприємці, представники ресторанного бізнесу.

Учасники акції пройшли маршем з центру міста до будинку, де проживає лідер правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS), віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На офіційній сторінці «Загальнопольського страйку жінок» у Фейсбуці перед маршем з’явилося повідомлення, що, PiS, «без оголошення надзвичайного стану, фактично ввів воєнний стан» і «веде війну з усім світом»: жінками, молоддю, вчителями, лікарями, підприємцями, працівниками бюджетної сфери, Європою. Відтак, вони закликали зібратися в неділю опівдні у центрі міста.

На початку маршу вирішено йти колоною до місця проживання Качинського. По маршруту їх руху дорогу маніфестантам кілька разів перегороджувала поліція. Відтак, вони змінювали маршрут, не змінюючи напрямок руху. Під час маршу відбулося кілька незначних сутичок з поліцією. #StrajkKobiet przed domem Jarosława Kaczyńskiego na Mickiewicza. Tłum zagłusza komunikaty policji. pic.twitter.com/JBmvfAcnp6 — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) December 13, 2020

Мерія Варшави у неділю підсвітила Палац культури і науки у центрі міста логотипом «Загальнопольського страйку жінок».

Антиурядові протести відбулися також в кількох інших містах Польщі.

Читайте також: У Варшаві тривають антиурядові протести

Як повідомлялося, в Польщі тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу Польщі, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, Рішення має набути чинності після його публікації у Віснику законів, чого поки що не зроблено.

Фото: PAP