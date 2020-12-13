У Варшаві пройшла антиурядова демонстрація
Учасники акції пройшли маршем з центру міста до будинку, де проживає лідер правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS), віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На офіційній сторінці «Загальнопольського страйку жінок» у Фейсбуці перед маршем з’явилося повідомлення, що, PiS, «без оголошення надзвичайного стану, фактично ввів воєнний стан» і «веде війну з усім світом»: жінками, молоддю, вчителями, лікарями, підприємцями, працівниками бюджетної сфери, Європою. Відтак, вони закликали зібратися в неділю опівдні у центрі міста.
Мерія Варшави у неділю підсвітила Палац культури і науки у центрі міста логотипом «Загальнопольського страйку жінок».
Антиурядові протести відбулися також в кількох інших містах Польщі.
Як повідомлялося, в Польщі тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу Польщі, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, Рішення має набути чинності після його публікації у Віснику законів, чого поки що не зроблено.
Фото: PAP