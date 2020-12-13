У Британії виправдали ексміністра, котрого звинувачували у зґвалтуванні

Британська поліція завершила розслідування у справі проти чинного депутата Парламенту від консерваторів та колишнього міністра (ім’я не називається), якого раніше було звинувачено в сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Чоловіка було затримано 1 серпня, а згодом відпустили під грошову заставу.

Повідомляється, що інциденти сталися між липнем 2019-січнем 2020 року у Вестмінстері, Ламбеті та Хекні (райони Лондона). Скаргу на ексміністра нібито подала колишня співробітниця парламенту, молода жінка.

У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірку доказами», додавши, що «скаржнику вже повідомлено про це рішення».

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Після оголошення звинувачень консервативна партія зіткнулася із закликами виключити цього депутата з партії, проте відмовилася робити це до завершення слідства. Підозрюваний не брав участь у роботі парламенту з моменту оголошення підозри.