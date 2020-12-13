Іранську зірку Інстаграму засудили на 10 років за фото з моторошним гримом

Молоду психічно нездорову іранську зірку Інстаграма Фатеме Хішванд (більш відома як Сахар Табар) засудили до 10 років за ґратами через те, що вона публікувала свої фотографії у стилі мультфільму «Труп нареченої».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Ця 19-річна іранська дівчина нещодавно прославилася в Інстаграмі завдяки моторошним фото, де її обличчя нагадує зомбі – завдяки відповідному гриму та ефектам.

Після публікації цих фото кількість підписників на акаунт дівчини у цій соцмережі аудиторії зросла до 486 тисяч.

Фатеме звинуватили в неповазі до Ісламської республіки та розбещенні молоді. Дівчину затримали ще в жовтні 2019 року за звинуваченнями в богохульстві, підбурюванні до насильства, отриманні доходів незаконним способом та розбещенні молоді, але згодом два звинувачення зняли. Навесні Фатеме відпустили з-під варти, бо в неї діагностували COVID-19.

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Наприкінці жовтня 2019 року іранське телебачення транслювало її «зізнання у злочинах». Ходили чутки, що дівчина зробила понад 50 пластичних операцій, щоб бути схожою на Анджеліну Джолі. Фатеме заперечувала це.

Зазначається також, що у дівчини був психічний розлад і вона відвідувала психіатричну лікарню. Тому адвокати просили відпустити її під заставу, але їм відмовили.

Instagram-сторінку Сахар Табар видалили після того, як її затримали торік.