В Ірані стратили опозиційного журналіста

В Ірані стратили через повішення журналіста-дисидента Рухоллі Зама.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на державне телебачення Ірану.

Наприкінці червня в Ірані Зама засудили до смертної кари за "розпалювання насильства" під час антиурядових протестів 2017 року. Франція і правозахисні групи засудили це рішення.

Проте 8 грудня стало відомо, що Верховний суд Ірану залишив в силі смертний вирок журналісту.

Рухолла Зам був редактором опозиційного порталу AmadNews і власником популярного телеграм-каналу, на якому публікували компрометуючі матеріали про іранських чиновників і повідомляли про час акцій протесту у 2017 році.

Зам жив і працював у вигнанні у Парижі, але його заманили в Іран у жовтні 2019 року, де заарештували. Його обвинуватили в "актах проти внутрішньої і зовнішньої безпеки країни", поширенні фейкових новин і сприянні в "руйнуванні економічної системи" Ірану з 2016 року, а також у шпигунстві на користь розвідслужб Франції, США та Ізраїлю.

Пізніше журналіст у телеефірі вибачився за свою діяльність.

Фото: WANA