Влада Китаю затримала співробітницю Bloomberg

Влада Китаю затримала співробітницю Bloomberg

Укрінформ
Інформаційне агентство Bloomberg заявило про затримання урядом КНР співробітниці свого пекінського підрозділу Фан Хацзе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті агентства.

Зазначається, що її нібито підозрюють у створенні загрози національній безпеці країни.

«Громадянка Китаю пані Фан була затримана Управлінням національної безпеки Пекіна відповідно до законодавства КНР за підозрою в участі у злочинній діяльності, що загрожує національній безпеці. На даний час справа розслідується. Законні права пані Фан були повністю забезпечені, а її родина отримала повідомлення», - йдеться у заяві китайського уряду.

В агентстві зазначили, що востаннє Фан Хацзе зв'язалася з одним з редакторів свого підрозділу приблизно о 11:30 за пекінським часом (06:30 мск) в понеділок. Незабаром після цього співробітники служби безпеки в цивільному вивели її з дому. У четвер Bloomberg отримало підтвердження, що Фан утримується за підозрою в участі у заходах, що загрожують національній безпеці КНР.

«Ми дуже турбуємося за неї (Фан Хацзе – ред.) і активно спілкуємося з китайською владою, щоб краще зрозуміти ситуацію. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати її, поки намагаємося отримати додаткову інформацію», - зазначив представник агентства.

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Фан Хацзе - громадянка КНР, почала працювати в агентстві Bloomberg в 2017 році. Раніше вона співпрацювала з іншими іноземними ЗМІ, зокрема з CNBC, CBC, Reuters і телеканалом Al Jazeera.

Громадяни Китаю можуть працювати тільки помічниками по роботі з новинами в зарубіжних новинних бюро в Китаї і не мають права вести незалежні репортажі.

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