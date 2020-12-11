Масова вакцинація – головний виклик для Польщі на наступний рік

Національна стратегія має упорядкувати процес щеплення мільйонів людей

Польща закупила вже понад 60 млн доз вакцини проти COVID-19. Найголовнішим завданням для себе на 2021 рік уряд країни визначив проведення масової вакцинації населення, щоб зміцнити імунітет проти коронавірусу всієї популяції. Ставка висока: не лише здоров’я нації, а й економічний розвиток і швидке повернення господарства до нормального функціонування – як у докоронавірусний період.

Фото: PAP ПРІОРИТЕТ – ВАКЦИНУВАТИ 15 МІЛЬЙОНІВ ПОЛЯКІВ

Після піку інфікування в Польщі, що спостерігався в першій половині листопада (майже 30 тис. випадків на добу), зараз ситуація дещо покращилася. З кінця листопада кількість нових випадків зараження стабілізувалася в діапазоні 8-14 тис. на добу. Це дало змогу уряду Польщі, по-перше, уникнути радикального сценарію запровадження локдауну, який планувався після перевищення планки інфікування в понад 30 тис. на добу. А, по-друге, дало змогу дещо розвантажити систему охорони здоров’я країни, яка в останні тижні працювала майже на межі можливостей.

Зараз уже видно, що додаткові 20 ковід-лікарень, які нашвидкоруч розгорталися в листопаді в різних регіонах Польші, уже навряд чи будуть необхідними. Прикладом є найбільша така лікарня на Національному стадіоні у Варшаві, яка розраховувалася на 1,5 тис. пацієнтів, а там нині перебуває менш як 50 осіб.

Утім, попри різке зниження кількості інфікованих в результаті запровадження на початку листопада додаткових карантинних заходів (повне переведення шкіл на дистанційне навчання, припинення функціонування культурно-розважальних закладів та ресторанів) смертність від COVID-19 у Польщі все ще залишається доволі високою на тлі інших країн ЄС. Серед 27 держав Євросоюзу Польща ділить з Італією шосте місце за кількістю смертельних випадків від коронавірусу в розрахунку останніх двох тижнів: у середньому 400-600 на добу. Від початку пандемії в Польщі інфіковано вже понад мільйон осіб, більш як 20,5 тис. з них померли.

Польська влада переконує населення: без масової вакцинації та вироблення стійкого колективного імунітету складно буде перейти до нормального повсякденного життя.

Як зазначає глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, для вироблення колективного імунітету необхідно вакцинувати 50-60 % населення. Якщо врахувати, що уряд Польщі планує вакцинувати лише дорослих, то прищепити слід 15 млн чоловік. У Польщі хочуть вакцинувати приблизно мільйон осіб на місяць. Тож загальнонаціональний проєкт щеплення може розтягнутися більш як на рік. Польські медики очікують, що про перші ознаки зміцнення загальнонаціонального імунітету проти COVID-19 можна буде говорити не раніше кінця 2021 року.

Фото: PAP

ПЕРШІ ЩЕПЛЕННЯ – УЖЕ НА ПОЧАТКУ СІЧНЯ

Декілька днів тому глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна замовила й уже закупила понад 60 млн доз вакцини в шести виробників, заплативши за них загалом близько 2,4 млрд злотих (понад 500 млн євро). П’ять із шести договорів Варшава підписала в рамках масштабної домовленості Єврокомісії з виробниками вакцини. Зокрема, уряд купив по 16-17 млн доз вакцини в компаній Pfizer/BioNTec, Astra Zeneca і Janssen Pharmaceutica NV/Johnson & Johnson. Крім того, ще по майже 6-7 млн доз закуплено в компаній Moderna та CureVac.

Якщо терміни постачання вакцини буде дотримано, то першу партію від компанії Pfizer кількістю 2,1 млн доз отримають уже 3 січня. З урахуванням усіх процедур очікується, що першу особу в Польщі може бути вакциновано вже через три дні, тобто 6 січня.

Уряд підкреслює: масова вакцинація населення стане найбільшим організаційним та логістичним викликом у новітній історії країни.

Уряд Польщі 8 грудня оголосив про проєкт Національної програми щеплення проти COVID-19. До 12 грудня він має пройти громадські обговорення та доопрацювання, а 15-го – Рада міністрів РП офіційно затвердить цей документ.

Планується, що щеплення буде необов’язковим і добровільним, але рекомендованим. Воно стосуватиметься осіб, яким сповнилося 12 років.

Вакцинація населення проходитиме з розрахунку- дві дози на одну людину. Друге щеплення відбуватиметься за три тижні після першого.

Важливі так звані нульовий та перший етап щеплення. Зокрема, на нульовому етапі в Польщі вакцинуватиметься медичний персонал, санітарно-епідеміологічні служби, працівники різноманітних будинків опіки, а також їхні підопічні. На першому етапі щеплення робитимуть старшим особам (понад 60 років), а також військовослужбовцям, зокрема підрозділам військ територіальної оборони. На другому етапі вакцинуватимуться професійні групи: учителі, працівники критичної інфраструктури, публічного транспорту, чиновники, задіяні в боротьбу з пандемією COVID-19. Крім того, на цьому етапі щеплення робитимуть особам до 60 років, котрі мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологія, ожиріння). На третьому етапі вакцинація проводитиметься серед решти груп дорослого населення.

Щеплення робитиметься на підставі так званих електронних направлень, які діятимуть упродовж 60 днів. Вони генеруватимуться після реєстрації у відповідній системі. Домовитися про візит на щеплення громадянин зможе кількома способами: за допомогою спеціальної телефонної інфолінії, через інтернет-кабінет пацієнта, через медичну установу, яка надала електронне направлення, а також безпосередньо в пункті вакцинації. Після реєстрації візиту пацієнт отримає смс-повідомлення про місце й час обох щеплень, а ще один схожого змісту – за день до цих візитів. Після вакцинації кожна особа отримає довідку та QR-код про щеплення. Після цього щеплені особи автоматично отримають ряд додаткових пільг. Зокрема, матимуть безперешкодний і необмежений доступ до всіх лікарів, на них не поширюватиметься обмеження на зустрічі й, найголовніше, вони не будуть зобов’язані відбувати карантин у випадку контакту з інфікованою особою.

Уряд нині створює базу медичних пунктів, де проводитимуться щеплення. На сьогодні майже тисяча медзакладів різного типу по всій країні добровільно зголосилися взяти участь у національній програмі. За кожну щеплену особу вони отримають фінансову винагороду.

Фото: PAP

ПЕРЕКОНАТИ НЕПЕРЕКОНАНИХ

Чи не найбільшою проблемою вже на етапі її реалізації може стати масова відмова населення від вакцинації. Свідченням цього є останнє соціологічне опитування, проведене центром досліджень CBOS у першій половині листопада. Згідно з ним, лише 36 % дорослого населення країни планує вакцинуватися проти COVID-19. Натомість 47 % не мають наміру це робити. Найбільше хочуть щепитися проти коронавірусу особи старшого віку та жінки. Головною причиною відмови є побоювання побічних наслідків (69 %), а також переконання, що вакцина є неефективною (26 %).

У Польщі не бракує тих, хто скептично ставиться як до пандемії коронавірусу, так і до процедури загальної вакцинації. До їхнього числа належав навіть президент Польщі Анджей Дуда. Під час президентської кампанії влітку цього року він заявляв, що не є прихильником загальних щеплень і сам не має наміру вакцинуватися проти коронавурусу. Згодом, у жовтні, він перехворів на коронавірус, щоправда у дуже легкій формі. І, як переконує глава МОЗ Польщі Недзельський, Дуда змінив свою думку й вакцинується проти COVID-19. Щоправда, сам президент публічно цього ще не визнавав. Крім того, кілька днів тому з відкритим листом до президента та уряду звернулася група лікарів та науковців з правоконсервативними поглядами, які переконували, що вакцина проти коронавірусу може викликати генетичні зміни, які негативно вплинуть на наступні покоління поляків.

Глава МОЗ Польщі не приховує, що перед урядом країни стоїть складне завдання: переконати поляків, що вакцинація – це безпечно і нешкідливо. За його словами, починатимуть урядовці, очевидно, з власного прикладу. А потім долучатимуть до широких інформаційних кампаній впливових експертів та лідерів думок.

Юрій Банахевич, Варшава