Конституційний суд Молдови затвердив перемогу Санду на виборах
Рішення прийнято на засіданні 10 грудня, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.
Після двогодинної наради судді КС затвердили мандат Санду. Голова КС Домніка Маноле підкреслила, що рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.
Як повідомлялося, другий тур президентських виборів у Молдові пройшов 15 листопада. Санду набрала 57,75%, а нинішній президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.
20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду. Після цього рішення Центрвиборчкому мав підтвердити Конституційний суд.
Cанду на пресконференції розповіла про головні пріоритети роботи і повідомила, що наполягатиме на відставці уряду Іона Кіку та проведенні дострокових парламентських виборів.