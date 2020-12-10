Конституційний суд Молдови затвердив перемогу Санду на виборах

Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Мая Санду.

Рішення прийнято на засіданні 10 грудня, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

Після двогодинної наради судді КС затвердили мандат Санду. Голова КС Домніка Маноле підкреслила, що рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Як повідомлялося, другий тур президентських виборів у Молдові пройшов 15 листопада. Санду набрала 57,75%, а нинішній президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.

20 листопада ЦВК затвердив результати другого туру, згідно з якими перемогу здобула Санду. Після цього рішення Центрвиборчкому мав підтвердити Конституційний суд.

Cанду на пресконференції розповіла про головні пріоритети роботи і повідомила, що наполягатиме на відставці уряду Іона Кіку та проведенні дострокових парламентських виборів.