Cейм Польщі не зміг відправити у відставку віцепрем’єра Качинського

Нижня палата польського парламенту під час голосування в середу ввечері не змогла висловити вотум недовіри віцепрем’єр-міністру Ярославу Качинському.

За вотум недовіри лідеру правлячої у Польщі правоконсервативної партії “Право і Справедливість” (PiS) проголосували 216 депутатів опозиційних партій, 233 законодавців провладних сил були проти, один утримався, передає кореспондент Укрінформу.

Вотум недовіри Качинському у Сеймі ініціювала ліберальна “Громадянська коаліція”, яку підтримала Лівиця. Приводом до висловлення йому вотуму недовіри було надмірне застосування поліцією сили проти демонстрантів на антиурядових маршах в листопаді, організованих “Загальнопольським страйком жінок”.

Качинський назвав у Сеймі аргументи опозиції за його відставку абсурдом і брехнею.

Як відомо, з кінця жовтня у Польщі тривають протести проти рішення Конституційного суду щодо заборони здійснення жінками абортів у випадку невиліковної вади плоду. Рішення суду поки що не опубліковано у Віснику законів, відтак не набуло чинності.

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Качинський увійшов до складу уряду Польщі на початку жовтня. У ньому він координує роботу міністерств юстиції, МВС та міністерства національної оборони.

Він є лідером у польському суспільстві за недовірою серед польських політиків. Згідно з останніми соцопитуванями, Качинському не довіряють майже 60% поляків, натомість користується довірою політик у близько 30% респондентів.