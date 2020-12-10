Франція побудує атомний авіаносець до 2038 року – Макрон
Укрінформ
Новий французький авіаносець, який планується побудувати до 2038 року, матиме ядерну енергетичну установку.
Таке рішення прийняв президент Франції Еммануель Макрон, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Наше стратегічне майбутнє буде пов’язане також з атомною промисловістю. Я вирішив, що майбутній авіаносець на озброєнні нашої країни і ВМС, матиме, так само, як і «Шарль де Голль» ядерну енергетичну установку», - заявив Макрон.
Згідно стратегічною програмою розвитку Збройних сил Франції, новий авіаносець планується побудувати до 2038 року.
Нині Франція у складі своїх ВМС має один атомний ударний авіаносець «Шарль де Голль». Флагмана французьких ВМС спущено на воду у 1994 році та введено в експлуатацію у 2001-му.