У Швейцарії обрали нового президента

Федеральні збори Швейцарії обрали Гі Пармелена новим президентом країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Член правоконсервативної швейцарської народної партії Пармелен отримав 188 голосів із 202 дійсних бюлетенів.

Діючий міністр економіки замінить з 1 січня Симонетту Соммаругу, яка того дня складе свої повноваження президента Швейцарії.

Зазначається, що у Швейцарії президент обирається не всенародно, а найвищим законодавчим органом країни - Федеральними зборами. Більш того кандидат на посаду президента має бути членом Федеральної ради (уряду), що складається з семи членів.

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Пармелен є членом Федеральної ради Швейцарії з 2015 року, з яких останні два працює міністром економіки. Раніше він ще не обирався президентом країни.