Від коронавірусу помер перший прем'єр незалежної Білорусі

Перший прем'єр-міністр незалежної Білорусі В'ячеслав Кебич помер 9 грудня вранці від ускладнень COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Нива з посиланням на сина Кебича - В'ячеслава Францевича.

26 листопада у 84-річного Кебича виявили коронавірус і госпіталізували.

Кебич у 1990-1994 роках був головою Ради міністрів Республіки Білорусь. Він програв президентські вибори Олександру Лукашенку влітку 1994 року і пішов у відставку 21 липня 1994 року. 8 грудня 1991 роки разом з головою Верховної Ради Української РСР Станіславом Шушкевичем від імені Білорусі підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР.

Як повідомляв Укрінформ, на 9 грудня у світі зафіксовано 68 млн 567 тис. 527 випадків коронавірусу. Зареєстровано 1 млн 563 тис. 130 смертей і 47 млн ​​462 тис. 104 випадки одужання.