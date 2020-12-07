Прем’єр Румунії Орбан йде у відставку

Прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан заявив, що йде з посади після парламентських виборів, які відбулися у країні 6 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

За словами Орбана, він не буде висунутий на новий термін глави румунського уряду.

Водночас він наголосив, що долучиться до процесу формування майбутньої коаліції, до якої входитимуть правоцентристські партії.

Як повідомляв Укрінформ, у Румунії за результатами опрацювання 80% голосів виборців опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) виграє на парламентських виборах. PSD набрала 30% голосів на виборах, правляча Національна ліберальна партія наразі отримує 25%.

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Однак навряд чи соціал-демократи зможуть сформувати уряд, оскільки у Національної ліберальної партії прем'єр-міністра Людовика Орбана більше потенційних союзників.

Фото: Gov.ro