Парламент Чорногорії затвердив новий уряд

Парламент Чорногорії затвердив склад нового уряду на чолі зі Здравком Кривокапичем.

За це рішення проголосував 41 депутат, 28 були проти, 1 утримався, передає Укрінформ з посиланням на портал Vijesti.

Новий уряд визначив головним своїм завданням вирішення нагальних соціально-економічних питань.

До складу нового Кабінету входять 12 міністрів.

Зазначається, що цей уряд вважають "експертним" – у нього входять переважно люди, які раніше не мали прямого стосунку до політики, як і сам прем’єр-міністр Здравко Кривокапич.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорногорії 30 серпня пройшли парламентські та місцеві вибори. На них більшість депутатських мандатів здобули три опозиційні коаліції. Вперше за останні 30 років правляча Демократична партія соціалістів, яку очолює Мило Джуканович, має поступитися місцем біля керма держави.

Фото: Vlada Crne Gore