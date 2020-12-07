На Філіппінах стався потужний землетрус

На Філіппінах стався потужний землетрус

Укрінформ
Землетрус магнітудою 6,4 стався у провінції Сорсогон, центральна частина Філіппін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN Philippines.

За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології (PHIVOLCS), стихійне лихо було зафіксоване у понеділок, 7 грудня, о 22:37 годині за місцевим часом

У PHIVOLCS додали, що епіцентр знаходився за 38 кілометрів від міста Прієто Діаз на глибині у 30 км.

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Також повідомляється про повторні поштовхи в районі землетрусу.

Інформації про руйнування чи жертв внаслідок стихійного лиха не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, на півночі Чилі стався землетрус магнітудою 6,1 бала.

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