На півночі Чилі стався потужний землетрус

На півночі Чилі стався потужний землетрус

Укрінформ
На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 6,1 бали.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеву владу пише Сіньхуа.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився у 31 км на північний схід від міста Піка й залягав на глибині 108 км.

Менш, ніж за дві години після припинення підземних поштовхів, у регіоні було зафіксовано другий землетрус силою 3,3 бали.

Читайте також: Поблизу Анталії стався землетрус магнітудою 5,2

Інформації про руйнування чи жертв внаслідок обох землетрусів не надходило.

“Розташована на Тихоокеанському вогняному поясі, де відбувається близько 90% світових землетрусів, Чилі вважається однією із найбільш сейсмічно активних держав світу. Багато жителів країни досі пам’ятають потужний землетрус силою 9,5 бали в 1960 році, що став найсильнішим задокументованим у історії людства”, - нагадує Сіньхуа.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-