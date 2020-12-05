Поблизу Анталії стався землетрус магнітудою 5,2

Землетрус силою 5,2 бала за школою Ріхтера стався в Середземному морі за 39 км від берега поблизу берегів турецької провінції Анталія.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Поштовхи були зафіксовані о 15.44 за місцевим часом (14.44 за київським) у Середземному морі, їх сила склала 5,2 бала за школою Ріхтера», - повідомили в AFAD.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 77 км у морі, за 39 км від населеного пункту Газіпаша, що в провінції Анталія.

Поштовхи відчувалися в містах Манавгат, Аланія, Анталія, Конья, Денізлі та Мерсін. За даними місцевого керівництва, жертв та значних руйнувань немає.

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Турецькі сейсмологи звернули увагу на нехарактерно глибоке знаходження епіцентру землетрусу та прогнозують можливість більш потужних землетрусів у цьому районі згодом, а також утворення цунамі. Такі землетруси порівнюють із тими, що бувають в Індонезії, Японії та Чилі.

Як відомо, в результаті землетрусу, що стався в Егейському морі 30 жовтня, в турецькому Ізмірі під завалами зруйнованих будівель загинули 117 людей. Після землетрусу було зареєстровано ще 4468 підземних поштовхів, 48 з яких силою понад 4 бали за шкалою Ріхтера.