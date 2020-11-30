Біля Аляски стався землетрус

Поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 5,4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксований 30 листопада о 07:59 за київським часом. Епіцентр його знаходився за 26 км від міста Ніколскі на глибині 48,6 км.

Наразі немає інформації ані про завдану шкоду, ані про постраждалих.

Зазначається, що попередження про цунамі не було оголошено.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,3 бала.