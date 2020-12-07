Офіс Тихановської опублікував Концепцію нових виборів

Офіс лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської представив Концепцію нових виборів, які мають пройти після звільнення всіх політв'язнів і переговорів із нинішньою владою.

Як передає Укрінформ, документ опублікований на сайті Тихановської.

Офіс Тихановської нагадує, що дострокові вибори можуть бути призначені за умови добровільної відставки президента, звільнення або усунення президента з посади парламентом. Нові вибори повинні пройти мінімум через 30, максимум - через 70 днів після цього. Команда Тихановської розраховує, що підготовка до нових виборів займе від 45 до 60 днів.

Концепція нових виборів ґрунтується на 10 принципах, підготовлених на основі рекомендацій білоруських експертів, що мають міжнародний досвід спостереження за виборами. Серед основних принципів: доступ спостерігачів на всіх етапах виборів; публічна перевірка підписів; обмеження дострокового голосування; відкритий і гласний підрахунок голосів; публікація всіх протоколів на сайті ЦВК тощо.

В Офісі Тихановської переконані, що внесення цих правил до положення та інструкції нового ЦВК дасть змогу провести чесні та вільні вибори президента Білорусі.

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Раніше Тихановська заявила, що керуватиме Білоруссю 45 днів, допоки триватиме перехідний період.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.