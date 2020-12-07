На парламентських виборах у Румунії лідирує опозиція
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Соціал-демократи набрали 30% голосів на виборах, правляча Національна ліберальна партія поки що отримує 25%.
Однак навряд чи соціал-демократи зможуть сформувати уряд, оскільки у Національної ліберальної партії прем'єр-міністра Людовика Орбана більше потенційних союзників, пише видання.
Ліберали підтримують тіснішу інтеграцію з ЄС, тоді як соціал-демократи більш націоналістичні та популістські.
Третє місце посідає еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus" із близько 15%. Очікується, що ця політична сила готова буде створити коаліцію з партією Орбана.
Зазначається, що явка на виборах була рекордно низькою – 33%.
Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня в Румунії пройшли парламентські вибори. Виборці голосували за 136 сенаторів і 329 депутатів парламенту, вибираючи зі 7 136 кандидатів.
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