Польський генпрокурор хоче заборонити Комуністичну партію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Polsat із посиланням на зміст відповідного клопотання генерального прокурора.
«Заходи в цьому відношенні були прийняті на прохання фізичних осіб. У листах, що надійшли в прокуратуру, вони вказують, що Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається у своїй програмі і діях на тоталітарні методи і практики роботи комунізму, що суперечить Конституції Республіки Польща. Заборонено також існування політичних партій, чия програма або діяльність передбачає або допускає расову і національну ненависть, застосування насильства з метою отримання влади або впливу на політику держави», - йдеться в клопотанні Зьобро.
Як зазначається, відповідно до ст.13 Конституції Польщі «заборонено існування політичних партій та інших організацій, що посилаються у своїх програмах на тоталітарні методи і практики дій нацизму, фашизму і комунізму».
Тож, на думку генпрокурора, члени Компартії Польщі ставлять під сумнів демократичний порядок у країні.
За даними прокуратури, члени партії «прямо закликають провести революцію за зразком Жовтневої революції в Росії, після якої владу захопили більшовики. Мета полягає не тільки в захопленні влади, але і в націоналізації та колективізації, здійснюваної під примусом».
Генпрокурор вважає, що діяльність Компартії в Польщі має бути повністю зупинена.
Фото: PAP