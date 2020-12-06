Польський генпрокурор хоче заборонити Комуністичну партію

Генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного суду клопотання про делегалізацію польської Комуністичної партії, як такої, що не відповідає за цілями своєї діяльності Конституції країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Polsat із посиланням на зміст відповідного клопотання генерального прокурора.

«Заходи в цьому відношенні були прийняті на прохання фізичних осіб. У листах, що надійшли в прокуратуру, вони вказують, що Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається у своїй програмі і діях на тоталітарні методи і практики роботи комунізму, що суперечить Конституції Республіки Польща. Заборонено також існування політичних партій, чия програма або діяльність передбачає або допускає расову і національну ненависть, застосування насильства з метою отримання влади або впливу на політику держави», - йдеться в клопотанні Зьобро.

Як зазначається, відповідно до ст.13 Конституції Польщі «заборонено існування політичних партій та інших організацій, що посилаються у своїх програмах на тоталітарні методи і практики дій нацизму, фашизму і комунізму».

Тож, на думку генпрокурора, члени Компартії Польщі ставлять під сумнів демократичний порядок у країні.

За даними прокуратури, члени партії «прямо закликають провести революцію за зразком Жовтневої революції в Росії, після якої владу захопили більшовики. Мета полягає не тільки в захопленні влади, але і в націоналізації та колективізації, здійснюваної під примусом».

Генпрокурор вважає, що діяльність Компартії в Польщі має бути повністю зупинена.

Фото: PAP