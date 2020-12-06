У Канаді визначили категорії населення для першочергового щеплення від коронавірусу

Працівників і пацієнтів закладів тривалого догляду Канади слід першими прищепити від COVID-19, щойно вакцина стане доступною у країні.

Наступною за пріоритетністю вакцинування групою експерти вважають усіх інших канадців, старших 80 років. “Рада рекомендує, аби перші дози авторизованої вакцини від COVID-19 були надані дорослим особам віком 70 років й старше, починаючи із групи 80-річних й старших, поступово знижуючи віковий поріг 5-річними проміжками до 70 років, залежно від наявності вакцини”, - йдеться у рекомендаціях.

Водночас для підтримання належної кількості персоналу у лікувальних закладах одними з перших щеплення мають отримати також медики.

Нарешті, останньою четвертою групою, що кваліфікуватиметься на пріоритетне щеплення, будуть дорослі жителі населених пунктів корінних народів, “у яких інфікування може мати непропорційні наслідки”. До таких населених пунктів відносяться віддалені або ізольовані, де доступність медичних послуг була обмеженою й у докоронавірусні часи.

Очікується, що представники цих чотирьох категорій будуть щеплені протягом найближчих чотирьох місяців. На них має бути використано усі 6 млн доз вакцин Pfizer, які Канада очікує отримати в першій поставці.

Закупівлею вакцин від COVID-19 у Канаді займається федеральний уряд, однак програма імунізації належить до компетенції провінційної влади, яка й визначатиме остаточну пріоритетність отримання вакцини, залежно від ситуації у кожному регіоні. Висновки НКРЗІ носять рекомендаційний характер.

Станом на вечір 4 грудня на території Канади було виявлено 69 977 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 12 496 життів.