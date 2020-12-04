Байден проситиме американців носити маски перші 100 днів його президентства

Обраний президент США Джо Байден має намір попросити американців носити маски протягом перших 100 днів його перебування на посаді, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

На думку Байдена, кількість випадків COVID-19 «значно знизиться», якщо кожен американець носитиме маску.

Байден також сказав, що накаже носити маски у всіх урядових будівлях країни.

За даними Worldometer, на сьогодні у США зареєстровано більш як 14,5 мільйона випадків захворювання і 282 829 випадків смерті від COVID-19.

У світі зафіксовано 65 536 040 випадків коронавірусу. Зокрема, - 1 511 915 смертей, 45 376 605 осіб одужали.