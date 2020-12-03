Байден переслідуватиме клептократію й корупцію по всьому світу – Foreign Policy

Одним із першочергових зусиль нової адміністрації США на чолі із Джо Байденом буде викорінення корупції всередині країни, а також переслідування незаконних схем фінансування, корупції й клептократії в глобальних масштабах.

Про це пише в четвер Foreign Policy, передає Укрінформ.

«Новообраний президент США Джо Байден зосередить першочергову увагу в роботі своєї адміністрації на репресивних заходах проти незаконних схем фінансування як всередині Сполучених Штатів, так і за кордоном, що може мати глибокі наслідки для антикорупційних зусиль по всьому світу», - зауважує видання.

Під час перебування в Білому домі в адміністрації Обами на посаді віцепрезидента Джо Байден очолював зусилля з протистояння корупції й клептократії та неодноразово обіцяв повернутися до цього вже на президентській посаді. Він підкреслював, що іноземні гроші невідомого походження загрожують цілісності виборів у Сполучених Штатах.

Наміри Байдена оголосити війну незаконним схемам у глобальному вимірі підтверджують також представники його команди. Зокрема, у цьому контексті висловився Джейк Салліван, призначений недавно на посаду радника з питань нацбезпеки в новій адміністрації. Він повідомив, що нова адміністрація «згуртовуватиме союзників для боротьби з корупцією й клептократією».

Крім того, ексрадник Байдена, нині керуючий директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії також підтвердив, що нова адміністрація має «широкий порядок денний щодо боротьби з корупцією та клептократією» в усьому світі.

Байден вважається переможцем виборів президента США, які відбулися 3 листопада. Інавгурація нового глави держави запланована на 20 січня наступного року у Вашингтоні.