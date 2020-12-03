У Білорусі портал TUT.BY позбавили статусу ЗМІ

У Білорусі портал TUT.BY позбавили статусу ЗМІ

Укрінформ
Економічний суд Мінська позбавив білоруський портал TUT.BY статусу ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Міністерство інформаційної політики Білорусі подало позов до суду, вважаючи, що «недостовірна інформація» в матеріалах порталу, за які винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

У свою чергу TUT.BY вказував, що позбавлення статусу ЗМІ обмежує право громадян на доступ до достовірної інформації.

У результаті суддя ухвалив позбавити портал статусу ЗМІ.

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Зазначається, що з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження щодо своїх матеріалів, що стосуються і виборів президента.

Позбавлення видання статусу ЗМІ можливе після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує репресії проти учасників мирних протестів.

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