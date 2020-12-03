У Білорусі портал TUT.BY позбавили статусу ЗМІ

Економічний суд Мінська позбавив білоруський портал TUT.BY статусу ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY .

Міністерство інформаційної політики Білорусі подало позов до суду, вважаючи, що «недостовірна інформація» в матеріалах порталу, за які винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

У свою чергу TUT.BY вказував, що позбавлення статусу ЗМІ обмежує право громадян на доступ до достовірної інформації.

У результаті суддя ухвалив позбавити портал статусу ЗМІ.

Зазначається, що з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження щодо своїх матеріалів, що стосуються і виборів президента.

Позбавлення видання статусу ЗМІ можливе після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує репресії проти учасників мирних протестів.