Тwitter додатково посилив боротьбу з мовою ненависті

Соціальна мережа Тwitter посилила боротьбу з мовою ненависті на власній платформі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

«Ми ще більше розширюємо нашу політику щодо поведінки ненависті, щоб заборонити висловлювання, які лишають людини своєї гідності на основі раси, етнічної приналежності чи національного походження», - повідомили у Тwitter.

У компанії додали, що будуть вимагати від користувачів видаляти твіти з образами, про які їм будуть повідомляти інші користувачі.

В разі повторного порушення, акаунт користувача можуть заблокувати тимчасово або назавжди.

Зазначається, що у липні 2019 року Тwitter вже розширив свої правила проти поведінки ненависті, включивши до неї мову, що позбавляє гідності інших людей на основі релігії. У березні 2020 року соцмережа розширила це правило, включивши мову, що позбавляє гідності на основі віку, інвалідності чи хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, технічний директор компанії Facebook Майк Шрупфер заявив, що спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту знаходить 94,7% контенту з риторикою ненависті, який видаляється з платформи.