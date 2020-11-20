Штучний інтелект у Facebook виявляє майже 95% контенту з мовою ненависті

Технічний директор компанії Facebook Майк Шрупфер заявив, що спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту знаходить 94,7% контенту з риторикою ненависті, який видаляється з платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За словами Шрупфера, минулого року такий показник становив 80,5%, а у 2017 році взагалі лише 24%.

Зазначається, що у соціальних мережах, які зазнали неабиякої критики через недостатню активність щодо видалення контенту з мовою ненависті, вже працюють тисячі модераторів, які виявляють таку інформацію у вигляді постів, фото та відео на платформах.

Проте самих людей недостатньо, і технічні гіганти дедалі більше покладаються на штучний інтелект, завдяки якому алгоритми з пошуку мови ненависті автоматично вдосконалюються.

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«Оскільки мільярди людей використовують наші платформи, ми покладаємось на ШІ для покращення нашої роботи з перегляду контенту та автоматизації рішень (щодо видалення змісту – ред.), коли це можливо. Наша мета полягає в тому, щоб швидко та точно виявляти висловлювання ненависті, дезінформацію та інші форми змісту, що порушує нашу політику в кожній мові й для кожної громади у світі», - зазначив Шрупфер.