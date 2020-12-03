У Штатах — найвищий пік смертності від COVID-19 за весь час пандемії

Загальна кількість людей, померлих від COVID-19 у США за минулу добу, перевищила всі попередні пікові показники, зареєстровані з початку пандемії в країні.

Про це йдеться на сайті COVID Tracking Project, який систематизує статистику по Сполучених Штатах, передає Укрінформ.

Так, за представленими даними, впродовж 2 грудня в США було зафіксовано 2733 летальних випадки серед пацієнтів, хворих на COVID-19. Попередній «рекорд» був зареєстрований 15 квітня цього року, коли впродовж доби померли 2607 людей.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні пік смертності в країні сягав майже 2,6 тисячі осіб. За оцінками експертів, це може означати появу тенденції до зростання випадків госпіталізації впродовж наступних кількох тижнів.

Тим часом станом на середу в США різко збільшився показник людей, які перебувають у лікарнях із зараженням коронавірусу. Ще напередодні він сягав 98,6 тисячі пацієнтів, зараз він перевищує 100,2 тисячі жителів США.

Фото: АА