У Гонконгу понад рік за ґратами отримав активіст за організацію акції протесту

Суд у Гонконгу засудив до 13,5 місяця ув'язнення активіста Джошуа Вонга за організацію незаконної акції протесту біля поліційного відділку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Вонг визнав свою провину й отримав «лише» 13,5 місяця позбавлення волі з максимальних 3 років.

Окрім нього за організацію акції протесту, який відбувся 21 червня 2019 року біля райвідділу поліції, засуджені активісти Агнес Чоу та Айван Лам - до 10 і 7 місяців ув'язнення відповідно.

Усі троє були членами вже розформованої партії «Демосісто», яка виступала за незалежність Гонконгу та критикувала владу Китаю.

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Як повідомляв Укрінформ, масові протести громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Торішні акції стали наймасовішими у Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році. Попри те, що голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингувальники почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій. Хвиля протестів призвела до значних втрат для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі".

Фото: ВВС