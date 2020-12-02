У Білорусі оштрафували двох журналістів за висвітлення акцій протесту

Суд у Мінську оштрафував журналістку Інну Дабротвор за участь в «несанкціонованій акції».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Сума штрафу становить 45 базових величин або 1 215 білоруських рублів (майже 13500 гривень).

Повідомляється, що міліціонери забрали у Дабротвор кишенькові гроші і мобільний телефон як «гарантію сплати штрафу».

За даними Радые Свабода, журналістку затримали під час висвітлення акції протесту «Марш сусідів», який пройшов 29 листопада в Мінську.

При цьому чоловіка журналістки Іллю затримали наступного дня, під час висвітлення акції протесту «Марш мудрості». Центральний суд Мінська оштрафував його на 50 базових величин або 1 350 білоруських рублів (майже 15000 гривень) за участь в «несанкціонованій акції». У нього також силовики забрали кишенькові гроші і мобільний телефон.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.BY