Daimler виплатить працівникам по €1000 за маски і дистанційну роботу

Німецький автовиробник Daimler виплатить своїм працівниками по одній тисячі євро за те, що вони носять маски та працюють у віддаленому режимі під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У компанії таким чином хочуть компенсувати персональний та економічний тягар, який несуть працівники через пандемію.

«Через коронавірус, 2020 рік був особливо складним. У цей надзвичайний час компанія завжди могла розраховувати на гнучкість та готовність наших працівників», - заявив начальник відділу кадрів Daimler Вілфрід Порт.

Зазначається, що близько 160 тис. працівників компанії у Німеччині отримають новорічний бонус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 грудня у світі зафіксували 64 194 823 випадки коронавірусу, зокрема, 1 486 830 осіб померли і 44 442 306 видужали.