Наїзд на пішоходів у Трірі: загиблих вже п’ятеро

Внаслідок наїзду автомобіля на людей у пішохідній зоні в центрі західнонімецького міста Трір загинули п’ятеро людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що загинули три жінки (за іншими даними – дві жінки й чоловік – ред.) віком 25, 52 та 73 роки, а також 45-річний чоловік і його дитина дев’яти тижнів від народження. Мати та півторарічний син із цієї ж родини були госпіталізовані.

У поліції додали, що 14 людей були травмовані внаслідок наїзду та перебувають в лікарні.

Як зазначили в поліції, наїзд здійснив 51-річний місцевий мешканець, німець Бернд В., у крові якого знайшли «значну кількість алкоголю».

За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Роджера Левентца, водій, ймовірно, навмисно збивав пішоходів, адже вів автомобіль «зигзагами» для найбільшої травматичності.

Повідомляється, що винуватець трагедії раніше не притягався до кримінальної відповідальності, але «можливо, якісь психіатричні проблеми зіграли роль». Чоловік не мав постійної адреси проживання та жив у позиченому автомобілі.

Як повідомлялося, наїзд на пішоходів у місті Трір стався вдень 1 грудня. Спочатку була інформація про двох загиблих.