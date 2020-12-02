Сьогодні Міжнародний день боротьби за скасування рабства

У світі 2 грудня відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

Як повідомляє Укрінформ, саме цього дня 1949 року на 4-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. Для України документ набрав чинності 15 лютого 1955 року.

Встановлення цього Дня мало на меті викоренення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, передання у спадщину вдів і насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.

Як зазначають в ООН, рабство протягом століть видозмінювалося і виявлялося по-різному. Якщо деякі старі традиційні форми рабства досі присутні в своєму первинному вигляді, то деякі інші набули нових форм. Зокрема, поряд з традиційними формами примусової праці нині існують і інші, які зачіпають, зокрема, мігрантів: праця хатньої прислуги, робота в будівельному секторі, харчовій промисловості, пошитті одягу і сільськогосподарському секторі.

За даними Міжнародної організації праці, на сьогодні у світі близько 40 млн людей є жертвами сучасних форм рабства, включаючи 24,9 млн жертв примусової праці та 15,4 млн жертв примусових шлюбів.