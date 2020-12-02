Human Rights Watch закликала Штати зупинити продаж зброї Еміратам

Human Rights Watch закликала Штати зупинити продаж зброї Еміратам

Укрінформ
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Вашингтон зупинити продажі зброї Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ), допоки ця країна не припинить підтримувати бойовиків у регіоні, а також не обмежить бомбардування Ємену та Лівії.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій у вівторок на її офіційному сайті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«США мають зупинити всі заплановані продажі (зброї – ред.), допоки ОАЕ не обмежать незаконні авіаудари по Ємену та Лівії, не припинять підтримку та передачу зброї жорстоким місцевим угрупованням, а також не розслідують потенційні порушення», - наголошується в заяві.

Human Rights Watch також звернулася до Конгресу США із закликом заблокувати угоду з ОАЕ щодо продажу американської зброї.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада 2020 року Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес США про намір продати ОАЕ американського озброєння на суму 23,37 млрд, у тому числі до 50 винищувачів F-35, бойових безпілотників та ракет. Наприкінці листопада ряд організацій із захисту прав людини та контролю над озброєннями закликали США в відкритому листі припинити угоду з ОАЕ, мотивуючи це «великою шкодою» для цивільного населення, а також поглибленням гуманітарної кризи в регіоні.

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