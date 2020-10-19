Human Rights звинувачує КНДР у ставленні до ув’язнених «гірше, ніж до тварин»
Як передає Укрінформ з посиланням на AFP, про це йдеться в звіті правозахисної групи Human Rights Watch.
Північна Корея, обвинувачена ООН у порушеннях прав людини, є закритою країною, і про її систему кримінального правосуддя мало що відомо.
Щоб довести нелюдські умови в місцях тримання під вартою в Північній Кореї, правозахисники опитали десятки колишніх північнокорейських в'язнів і чиновників.
За словами опитаних, жорстоке поводження з затриманими - побиття палицями або ногами - «особливо суворо» на ранніх стадіях попереднього ув'язнення.
Так, колишній співробітник поліції сказав: «За правилами ніякого побиття не повинно бути, але нам потрібні зізнання під час слідства і на ранніх етапах попереднього слідства. Тож потрібно бити їх (ув'язнених - ред.), щоб отримати зізнання».
Колишні затримані розповіли, що їх змушували сидіти на підлозі, схрестивши ноги, або стояти на колінах протягом 16 годин, а за найменші рухи було покарання - від ударів руками, палицями або шкіряними ременями до примусу пробігти коло багато разів, кількість яких доходила до 1000 разів.
Деякі опитані жінки також свідчили про сексуальне насильство в установах попереднього ув'язнення.
У доповіді правозахисники закликають Пхеньян «покласти край повсюдним тортурам і жорстокому, нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню з ув'язненими». Вони також закликають Південну Корею, США та інші країни-члени ООН «публічно і в приватному порядку чинити тиск на уряд Північної Кореї».