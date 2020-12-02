Стало відомо, де наступного року відбудеться саміт «Великої двадцятки»

Стало відомо, де наступного року відбудеться саміт «Великої двадцятки»

Укрінформ
Щорічний саміт «Великої двадцятки» в наступному році пройде в столиці Італії — Римі.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу італійського уряду, заходи призначені на 30 і 31 жовтня.

"Із 1 грудня 2020 офіційно розпочалося головування Італії в G20. Заплановано проведення безлічі зустрічей на рівні міністрів, до яких слід додати сам саміт лідерів в Римі, який пройде 30-31 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

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Впродовж року також відбудуться "спеціальні заходи", присвячені актуальним темам світового порядку: охороні здоров'я, розширення прав жінок, інновацій, протидії корупції та іншим.

В уряді Італії також розповіли, що в основі логотипу майбутнього саміту лежить "Вітрувіанська людина" Леонардо да Вінчі, яка символізує гармонію і гуманізм.

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Про майбутній саміт також в Twitter написав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Він зазначив, що в рамках G20 необхідно працювати над створенням "світу завтрашнього дня", щоб залишити нащадкам кращу планету для життя.

Нагадаємо: у 2020 році саміт G20 відбувся онлайн в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 21 і 22 листопада. За підсумками зустрічі країни прийняли декларацію (38 пунктів на 12 сторінках), яка містить найкращі наміри з подолання пандемії та її наслідків, а також боротьби з кліматичними змінами та всілякими несправедливостями шляхом скоординованої глобальної відповіді на виклики, солідарності та багатосторонньої співпраці.

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