Стало відомо, де наступного року відбудеться саміт «Великої двадцятки»

Щорічний саміт «Великої двадцятки» в наступному році пройде в столиці Італії — Римі.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу італійського уряду, заходи призначені на 30 і 31 жовтня.

"Із 1 грудня 2020 офіційно розпочалося головування Італії в G20. Заплановано проведення безлічі зустрічей на рівні міністрів, до яких слід додати сам саміт лідерів в Римі, який пройде 30-31 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

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Впродовж року також відбудуться "спеціальні заходи", присвячені актуальним темам світового порядку: охороні здоров'я, розширення прав жінок, інновацій, протидії корупції та іншим.

В уряді Італії також розповіли, що в основі логотипу майбутнього саміту лежить "Вітрувіанська людина" Леонардо да Вінчі, яка символізує гармонію і гуманізм.

Про майбутній саміт також в Twitter написав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

The Italian G20 Presidency officially begins today. We need to provide the necessary responses to the global challenges ahead of us. We will work together to build, today, the world of tomorrow, in order to hand our children a better Planet #G20Italy pic.twitter.com/GZeohy0StI — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 1, 2020

Він зазначив, що в рамках G20 необхідно працювати над створенням "світу завтрашнього дня", щоб залишити нащадкам кращу планету для життя.

Нагадаємо: у 2020 році саміт G20 відбувся онлайн в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 21 і 22 листопада. За підсумками зустрічі країни прийняли декларацію (38 пунктів на 12 сторінках), яка містить найкращі наміри з подолання пандемії та її наслідків, а також боротьби з кліматичними змінами та всілякими несправедливостями шляхом скоординованої глобальної відповіді на виклики, солідарності та багатосторонньої співпраці.