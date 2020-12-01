У Португалії ресторатори оголосили голодування через карантин

На знак обурення новими “коронавірусними” обмеженнями власників дев’яти ресторанів, барів і нічних клубів оголосили п'ятиденне голодування у вівторок біля будівлі парламенту Португалії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Протестувальники-бізнесмени переконують, що не втримаються на плаву без фінансової підтримки під час кризи.

Вони розбили намети біля парламенту і вживають лише воду, чай та каву. Обурені ресторатори заявляють, що не їстимуть, поки з ними не зустрінуться прем'єр-міністр і міністр економіки.

Як повідомлялося, бари та нічні клуби були закриті у Португалії з березня по травень.

Із 8 листопада на більшій частині території країни діє комендантська година і карантин вихідного дня. Тож ці заходи обурили рестораторів, які заявили, що багато їхніх підприємств не переживуть цей рік. Як компенсацію за обмеження, що діють у вихідні, уряд запропонував ресторанам 20% від їхнього середнього доходу в період з січня по жовтень цього року. Власники бізнесу кажуть, що цього недостатньо.

Від початку пандемії в Португалії загалом було виявлено більше 300 тисяч випадків COVID-19.

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