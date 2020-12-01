Від Трампа пішов радник, який давав йому сумнівні поради з подолання COVID-19

Спеціальний радник президента США з питань протистояння коронавірусу Скотт Атлас, відомий своїми сумнівними підходами щодо боротьби з пандемією, залишив свою посаду в понеділок.

Як повідомляє The Hill, Атлас пішов з команди президента дещо раніше, ніж завершувався його термін повноважень, передає Укрінформ.

"Я наполегливо працював з особливим фокусом уваги – врятувати життя й допомагати американцям під час цієї пандемії", - заявив ексчиновник у понеділок.

Атлас приєднався до адміністрації Трампа в серпні на особливих умовах – у якості спеціального державного службовця. Тобто він мав право працювати на посаді 130 днів. Термін його повноважень мав закінчитися цього тижня, однак Атлас подав у відставку раніше, підтвердило джерело в Білому домі.

Нагадаємо: Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців через його вплив на позицію президента щодо пандемії. Він, зокрема, відстоював суперечливу теорію, щодо появи в суспільстві колективного імунітету без обов’язкової всеосяжної імунізації.

Фото: Stefani Reynolds, CNP