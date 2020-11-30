Отруєння Навального засудили більшість держав-учасниць конвенції про заборону хімзброї

Переважна більшість держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), включно з Україною, суворо засудили факт отруєння Олексія Навального на території Російської Федерації із застосуванням бойової отруйної речовини з групи “Новічок”.

Про це сказав в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Як відомо, факт отруєння цією речовиною був доведений лабораторією Бундесверу, незалежним дослідженням профільних лабораторій Франції та Швеції, а також двох кваліфікованих лабораторій ОЗХЗ. Україна разом з іншими державами підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Відповідальні за таке грубе порушення КХЗ повинні бути покарані”, - наголосив він.

Посол також зазначив, що саме тому Україна стала співавтором спільної заяви, направленої на 25-у сесію Конференції 56 державами-учасницями. У заяві вкотре засуджується факт отруєння Олексія Навального та міститься вимога до Російської Федерації провести у кооперації з експертами ОЗХЗ розслідування обставин отруєння та інформувати Конференцію про його результати.

“Виходячи з попереднього досвіду, очікуються спроби Російської Федерації та незначної кількості держав, які її підтримують та категорично не визнають діяльність ГРІ у складі Технічного секретаріату ОЗХЗ, блокувати прийняття програми і бюджету ОЗХЗ на 2021 рік. Проте, сподіваємось, що і бюджет Організації, і санкції щодо Сирії будуть схвалені переважною більшістю держав-учасниць КХЗ”, - наголосив Ченцов.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі проходить 25-та сесія Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ). Через коронавірус цього року сесія поділена на дві частини. Під час першої частини Конференції обговорюватимуться лише життєво важливі питання функціонування Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), такі як рішення щодо програми і бюджету Організації на 2021 рік та інші питання фінансового характеру. Решта питань порядку денного розглядатиметься під час другої частини Конференції.