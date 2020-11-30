Лісові пожежі знищили понад 40% острова зі списку ЮНЕСКО

Унаслідок сильних лісових пожеж згоріло понад 40% австралійського острова Фрейзер, який перебуває у списку Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Фрейзер є найбільшим у світі піщаним островом, який знаходиться біля австралійського східного узбережжя.

На самому острові, з його унікальним лісом, вже впродовж шістьох тижнів вирують лісові пожежі. Сьогодні, 30 листопада, метеорологи прогнозують температуру до +34 градусів Цельсія.

«Рослинність на острові Фрейзер надзвичайно суха, і саме тому, що вона дуже суха, її легко запалити», - повідомив один із координаторів боротьби з пожежами на острові Джеймс Нейг.

За словами місцевих чиновників, на острові вже згоріло 42% території або 74 тисячі гектарів.

Пожежники намагаються наразі загасити полум’я водою, яку скидають зі спеціалізованих повітряних суден.

Як відомо, у 1992 році острів Фрейзер був включений в список Світової спадщини ЮНЕСКО як неповторний природний пам'ятник.

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